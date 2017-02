Carnaval acompanhado de eclipse neste domingo

Tamanho do texto »

Neste domingo de Carnaval ocorrerá um eclipse solar, entre 10h e 12h, com a Lua passando diante do Sol e projetando sua sombra sobre a Terra. Segundo astrônomos, o eclipse é anular, ou seja, o disco inteiro do Sol será visto atrás da Lua, formando um fenômeno conhecido como “anel de fogo”, mas, no Brasil, a Lua cobrirá o Sol parcialmente.

Esse evento acontece quando o eclipse ocorre com a Lua próxima do seu apogeu, ou seja, próxima do ponto da órbita mais distante da Terra, explica a pesquisadora Josina Nascimento, do Observatório Nacional (ON), instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Ela ainda ressalta que a observação do fenômeno só pode ser feita com instrumentos especiais, utilizados por astrônomos ou com técnica de projeção, soltando aí o alerta: – Nunca deve-se olhar diretamente para o Sol, nem mesmo com o uso de filme de raios X, óculos escuros ou outro material caseiro, pois a exposição, mesmo que apenas por poucos segundos, danifica o olho de modo irreversível.

Segundo a pesquisadora, ainda neste haverá um eclipse total do Sol, em 21 de agosto e esse fenômeno, porém, será visto no Brasil parcialmente e somente na Região Nordeste, próximo ao horário do por do Sol.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Optclean