Ex-goleiro Bruno pode ser solto nesta sexta-feira

O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu nesta manhã de sexta-feira, dia 24, um habeas corpus ao ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, que está preso desde 20 de julho de 2010, condenado a 22 anos e três meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela morte da modelo Eliza Samúdio, respondendo pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, sequestro e cárcere privado, além de ocultação de cadáver.

Bruno pode ser solto ainda nesta sexta-feira 24, dependendo apenas da assinatura do juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Os advogados do STF alegaram haver um excesso de prazo da constrição cautelar, uma vez transcorridos mais de 3 anos desde o julgamento, sem análise da apelação, e afirmaram se tratar de uma antecipação de pena. Os defensores destacaram as condições pessoais favoráveis do cliente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita – pedindo pela a revogação da prisão.

Apenas para lembrar o caso, Eliza Samúdio, que na ocasião tinha seus 25 anos, desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Na época, ela era amante do goleiro e mãe do filho recém-nascido de Bruno, que era o goleiro titular do Flamengo. Além de Bruno, outros cinco réus foram condenados pela morte da modelo. Em setembro de 2015, ele foi transferido do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, para o Centro de Reintegração Social (CRS) da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) de Santa Luzia.

Fonte: O Dia

Foto: Notícias – R7.com/Carvalho Consultoria