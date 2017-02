Resende recebe os blocos neste fim de semana de Carnaval

Tamanho do texto »

Depois de um sábado agitado, marcado pelo sucesso do encontro de blocos na Praça da Bandeira, em Campos Elíseos, as agremiações carnavalescas da cidade voltam a colocar o bloco na rua para celebrar a maior festa popular do Brasil. Na sexta, sábado e domingo (entre os duas 24 e 26), cinco blocos se apresentam em pontos diferentes. Confira as opções e caia na folia:

Sexta, dia 24

Bloco das Safadas – Concentração às 19h, na Rua Expedicionário Manoel Francisco Gomes (Rua da Igreja Santa Cecília) de onde o bloco sairá em direção ao Bar do Plínio (ao lado do Arena Gol). A animação segue até às 23h.

Sábado, dia 25

Baile Resende Saudade – Concentração às 16h, na Praça Oliveira Botelho. Evento quer resgatar os antigos carnavais da cidade e a importância da Praça Oliveira Botelho.

Domingo, dia 26

Carnagode – Carnaval com pagode, das 16 às 23h, na Rua Dom Bosco, na altura do número 539 (perto do campo de futebol).

Bloco do Lavapés – Concentração às 16h em frente à creche do Lavapés, na Rua do Rosário, onde os foliões permanecerão até às 19h.

Bloco Tô que Tô – Das 18 às 22h, na Praça da Matriz. Concentração no Alto dos Passos, de onde o bloco seguirá para a praça, via Rua XV de Novembro.

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)