Aumenta área de imunização contra a Febre Amarela no Estado do Rio

Com a inclusão de nove novos municípios na área de recomendação temporária para vacinação, o estado do Rio passa a ter 30 cidades com indicação para a vacinação total ou parcial de seus habitantes. Ao todo, desde janeiro, 1 milhão de doses já estão sendo entregues às prefeituras do estado

Os municípios incluídos foram Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Itaocara, São José de Ubá, Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto, além de parte da cidade de São Fidélis. A 3ª etapa da estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES) será detalhada em resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Rio ainda nesta quinta-feira dia 23. A indicação para tanto veio da Vigilância em Saúde, com base na avaliação do cenário epidemiológico dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tendo suas respectivas populações parcial ou totalmente imunizadas, conforme contraindicações da vacina, com mais 150 mil novas doses já entregues pelo MS, que já estão sendo distribuídas, além de outras 150 mil que ainda serão disponibilizadas e entregues às prefeituras destas cidades, para abastecimento de estoques

A estratégia adotada de forma preventiva pela SES visa criar uma faixa de bloqueio nas divisas com MG e ES, numa tentativa de impedir a entrada do vírus no território fluminense. Todas as recomendações para as campanhas de imunização nas áreas com indicação temporária da vacina já foram passadas aos municípios por técnicos da SES, numa reunião realizada em Cardoso Moreira, nesta terça-feira, 21.

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

Foto: Portal Giro/Impacto de Notícias