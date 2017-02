Imposto de Renda poderá alcançar cerca de 28 milhões de declarações

A secretaria da Receita Federal informou nesta quarta-feira dia 22 que espera receber cerca de 28 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2017, relativas ao ano-base 2016, dentro do prazo legal, que começa em 2 de março e vai até 28 de abril. Ano passado, a Receita recebeu 27,96 milhões de declarações dentro do prazo legal, com isso, esperasse que um número de 340 mil contribuintes a mais que prestem contas ao Imposto de Renda neste 2017.

O Fisco informou que vai liberar, nesta quinta-feira 23, o download do programa gerador do Imposto de Renda 2017, mas vale lembrar que a temporada de entrega das declarações começa somente depois do carnaval, dia 2 de março. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo – sem erros, omissões ou inconsistências – também receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda . A prioridade se destina aos idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais, sendo pagas tais restituições em junho, seguindo até dezembro.

Atente-se, pois a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo terá valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. Os indivíduos que deverão declarar, segundo a Receita Federal, são os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado, quando somou R$ 28.123,91 (relativos ao ano-base 2015), embora a tabela do Imposto de Renda não tenha sido corrigida em 2016. Para mais informações, acesse o site.

