Governo federal destina recursos a presídios e segurança nos Estados

Tamanho do texto »

O presidente Michel Temer assinou a Medida Provisória 769, que abre crédito extraordinário de cerca de 100 milhões de reais para o Ministério da Defesa. Segundo o texto da medida, publicado nesta terça-feira, dia 21, no Diário Oficial da União, os recursos deverão ser utilizados para apoio logístico das Forças Armadas no Sistema Penitenciário Brasileiro e no emprego das Forças Armadas em apoio à Segurança Pública nos estados brasileiros.

As ações do governo federal para auxiliar as unidades da federação a combater o crime foram intensificadas no início deste ano, com Temer, em janeiro, autorizando as Forças Armadas a realizarem buscas e apreensões de armas, celulares, drogas e outros materiais ilícitos nos presídios, com o intuito de ajudar os estados a enfrentar o crime organizado. Dessa forma, os estados, que são os responsáveis pelos estabelecimentos carcerários, devem concordar com a presença dos militares, cujas ações têm controle do Ministério da Defesa.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Diário de Rosário/Folha Militar Online