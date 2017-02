PM morre e outro é ferido em tiroteio no Rio

Um policial militar foi morto e outro ficou ferido durante um tiroteio no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta noite de terça-feira dia 22. Segundo informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade, houve um confronto com homens armados na localidade conhecida como CRJ.

Os dois PMs chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas o soldado Michel de Lima Galvão, de 32 anos, não resistiu e morreu na manhã desta quarta-feira. Ele estava na corporação desde novembro de 2014. O outro PM passa bem.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), ainda nesta terça-feira, fez uma operação na comunidade do Jacaré e na ocasião dois suspeitos foram feridos. Os PMs apreenderam um fuzil, uma pistola, um carregador de fuzil com quatro munições, um carregador de pistola com dez munições, 1.270 trouxinhas de maconha, 350 sacolés de crack, mais de mil sacolés de cocaína, quatro granadas e dois radiotransmissores.

Fonte e Foto: O Dia