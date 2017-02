Carnaval: faça a checagem de seu veículo antes de cair na estrada

Com trânsito pesado, excesso de veículos e horas a fio no “anda e para” das estradas, muitos esquecem ou deixam para depois aquela manutenção necessária no veículo, que não somente garante o conforto, mas principalmente a segurança do(s) passageiro(s). Esse é o possível cenário de milhares de motoristas que trafegarão pelas rodovias do Brasil nesse feriado de Carnaval. O desgaste do automóvel, quando transita nesse cenário, chega a ser maior do que outros que trafegam em situações menos agressivas. O condutor precisa também se atentar à direção para evitar possíveis contratempos, acidentes na estrada, mas também deve prestar atenção em itens essenciais para o funcionamento de seu veículo.

Dados da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) revelam que em 2016 mais de 740 mil veículos precisaram de socorro de guincho e socorro mecânico, nos 6,9 mil quilômetros de estradas do estado de São Paulo. Isso representa, em média, mais de 62 mil carros mensalmente que necessitam de auxílio de reboque devido alguma pane. Mauricio Canineo, executivo CEO da Campneus, ainda ressalta que em períodos de feriado prolongado, como o Carnaval, a quantidade de motoristas que deixam a manutenção preventiva de lado ajuda a aumentar essa estatística.

Durante o deslocamento, o motorista utiliza diversos componentes do automóvel que, se não verificados, podem causar anomalias. O sistema de freios deve sempre estar em ordem para garantir a segurança do motorista,com revisão periódica. O fluído de freio precisa ser substituído a cada 10.000 quilômetros ou num prazo de um ano, porém, antes da troca total, deve ser feita uma avaliação para verificar se a substituição é realmente necessária. Deve-se ficar atento também ao estado dos pneus do veículo e ao indicador de desgaste de rodagem, chamado de TWI (Tread Wear Indicator), presente na banda de rodagem de todos os pneus. Os sulcos da banda de rodagem não podem ser menores que 1,6 milímetros de altura. O óleo do motor é muito mais exigido em situações de congestionamento. Deve-se ficar atento já que a temperatura do motor aumenta devido a pouca circulação do ar. Com base nessa informação, a tendência é o maior consumo do óleo.

Muitos condutores utilizam diversos equipamentos eletrônicos, como rádio e conectores elétricos, ao mesmo tempo no carro. Ao contrário do que muitos motoristas se questionam, essa atitude não consome a bateria do carro, no entanto, uma atitude que pode prejudicar a bateria é “desligar e ligar” o veículo enquanto enfrenta um congestionamento. Mauricio afirma que essa operação, além de consumir mais carga da bateria, prejudica o motor de partida do veículo, causando no futuro dificuldades para ligar o carro.

