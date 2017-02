Três suspeitos são presos em posse de crack e maconha em Resende

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes em patrulhamento pela comunidade receberam denúncia de que dois homens, um de 25 e outro de 31 anos, junto a uma mulher, de 19 anos, estariam em uma residência da Rua 7, bairro Nova Alegria, embalando as drogas nesta noite de segunda-feira, dia 20.

Ao chegarem ao endereço, à equipe foi recebida pelos por dois dos suspeitos, revistando o imóvel e se deparando com o terceiro envolvido numa tentativa de fuga pelos fundos da residência com as pedras de crack e trouxinhas de maconha dentro de uma bolsa, que logo foi detido pelos policiais. Ambos foram presos em posse de 233 pedras de crack e 198 trouxinhas de maconha.

Ainda dentro da residência, também foram apreendidos várias etiquetas com as inscrições de uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro, 220 reais, celulares, além de material usado para preparar os entorpecentes, como grampeador, fita e tesoura. Os dois homens e a mulher foram levados para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende e irão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Fonte e Foto: G1