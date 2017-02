Deputados Estaduais de Resende em lados opostos na votação de privatização da Cedae

Por 41 votos favoráveis a 28 votos contrários, o projeto de lei que prevê a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) pouco depois das 12h desta segunda-feira, dia 20. Para aprovação, era necessário o voto da maioria simples (metade mais um) dos deputados presentes na sessão.

Entre os deputados, os dois representantes de Resende ficaram em lados opostos: enquanto Ana Paula Rechuan (PMDB) votou a favor, Glaúcio Julianelli (Rede) votou contra o projeto, e desabafou nas redes sociais. “Falta de transparência, ganância, incompetência, corrupção ou tudo junto? Sem a discussão necessária, o trator do PMDB passa por cima da vontade do povo (…)”, diz.

Apenas o deputado Dr. Deodalto (DEM) não compareceu a votação. Segundo o líder do partido, André Correa, o político alegou problemas pessoais. A venda da companhia é uma das condições do Plano de Recuperação Fiscal, segundo acordo firmado em janeiro com a União, que prevê a suspensão do pagamento da dívida do estado com o Governo Federal. Segundo o executivo estadual, as medidas do plano trarão um alívio de R$ 62 bilhões em três anos.

MANIFESTANTES PROTESTAM DESDE CEDO

Desde a manhã de segunda-feira, uma parte da população se manifesta contra a votação. Inicialmente, os manifestantes se concentraram na Alerj, e em seguida se dirigiram aos arredores da Cedae, na Avenida Presidente Vargas, próximo ao sambódromo, no Centro. Após a aprovação, nas imediações da sede, manifestantes, protestaram, estenderam faixa próximo ao prédio da Cedae e arremessaram objetos contra os policiais, que revidaram. Várias explosões foram ouvidas na região e alguns manifestantes foram detidos.

A manifestação também foi registrada na Avenida Primeiro de Março, e parou o trânsito no local. Dentro da Alerj, servidores públicos acompanharam a votação, vaiando os deputados que votaram a favor da privatização e comemorando quando havia votos contrários.

SERVIDORES EM GREVE

Os servidores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) entraram em greve à meia-noite desta segunda-feira contra o projeto de venda da empresa. Funcionários da empresa protestaram diante da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pela manhã, antes da sessão que aprovou a proposta de privatização da Cedae. A greve foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região (Sintsama-RJ), Humberto Lemos, que disse que a população não sofrerá desabastecimento às vésperas do carnaval.

“Fazemos questão de manter 30% [da equipe] trabalhando. Segundo a lei, é um serviço essencial. Isso é para não faltar água à população, que não pode ser penalizada”, afirmou o presidente do Sintsama-RJ. A Cedae também garantiu que não faltará água no RJ por causa da paralisação.

