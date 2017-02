Campanha garante segurança de menores neste Carnaval

O período carnavalesco movimenta um número grande de pessoas na cidade, aumentando os fatores de risco de desaparecimento de crianças e adolescentes. Para evitar que esse número de ocorrências, que já elevado, cresça ainda mais, três frentes vão marcar uma campanha com intuito de diminuir o desaparecimento de crianças durante os dias de folia, tudo isso em parcerias com o projeto Centro Presente e o Consórcio BRT e uma ação na Rodoviária Novo Rio. O lançamento da campanha será realizado nesta quarta-feira dia 22, às 10h, na base Central do Brasil da Operação Centro Presente, na Praça Duque de Caxias. Junto as ações, serão distribuídos mais de 50 mil folhetos e pulseiras de identificação bilíngues.

A presidente da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), América Tereza Nascimento da Silva, destaca que a campanha busca estimular uma rede de proteção das crianças, com um gesto simples de prevenção, que é a colocação de uma pulseira de identificação. Segundo ela, o fluxo de turistas que vêm para o Rio cresce durante o carnaval, e eles vêm de toda a parte do Brasil e do mundo sem as devidas orientações. Muitos não sabem o que acontece e, por esse motivo, estão na folia despreocupadas, e é nesse momento que o desaparecimento ocorre. Esse trabalho em conjunto visa justamente criar uma rede de proteção e reforçar a necessidade da identificação. Na pulseira, os pais e responsáveis devem escrever o nome da criança, o endereço e um telefone de contato. A medida simples ajuda na identificação e localização da família, caso o menor se perca em meio à multidão. Atualmente, há no estado 507 crianças e jovens desaparecidos entre 0 e 21 anos, sendo 60 na capital. O órgão já conseguiu localizar 2.910 pessoas.

Na quinta-feira, dia 23, das 9h às 14h, é a vez do público que circula na Rodoviária Novo Rio receber as informações da FIA. Em parceria com a Socicam, empresa que administra o terminal rodoviário, uma equipe de oito pessoas dará orientação aos responsáveis pelas crianças e distribuirá folhetos e pulseiras.

Os pais podem pegar as pulseiras nas bilheterias desses quatro terminais ou com os agentes de inspeção.

Para proteger as crianças, serão distribuídos no Rio de Janeiro cerca de 10 mil pulseiras de identificação. Em caso de desaparecimento de crianças ou adolescentes, o responsável deve procurar uma Delegacia de Polícia próxima a sua residência e fazer o Registro de Ocorrência imediatamente. Também deve cadastrar fotos e outros dados sobre a criança no site do programa S.O.S. Crianças desaparecidas, que também atende pelos telefones: (21) 2286-8337 e (21) 98596-5296 (com WhatsApp).

Em paralelo às ações de prevenção de desaparecimento, também tem a campanha “Respeitar, proteger, garantir – Todos juntos pelos direitos das crianças e dos adolescentes”, que une o Comitê de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes nos Megaeventos, os governos Federal e do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio, com objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de denunciar violações aos direitos humanos de crianças e adolescentes durante o Carnaval, lançamento nesta terça-feira dia 21, às 10h, no Museu do Amanhã (Zona Portuária do Rio).

Fonte: Assessoria de Comunicação FIA

Foto: Carnaval Interativo/Portal das Missões