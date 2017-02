Concorrência para estágios está em alta

O país ainda passa por uma grave crise econômica que preocupam especialistas e trabalhadores quanto às empresas. A grande taxa de desemprego no ano passado influenciou em diversos setores comerciais, mas a faixa etária mais afetada se encontra entre 14 e 24 anos, devido o fato de que essa parcela da população, em geral, possui menos experiência e/ou qualificação profissional. Diante do encolhimento no número de vagas e, ao mesmo tempo, aumento da concorrência, os jovens têm encontrado no estágio a principal alternativa para ingressar no mercado de trabalho.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no 3º trimestre do ano passado foi de 11,9%, o que representa 12,1 milhões de brasileiros e, desses, 25,6% encontram-se na faixa etária entre 14 e 24 anos.

Ainda segundo dados coletados pela Companhia de Estágios – assessoria especializada no recrutamento e seleção de estagiários – apontam que, assim como no mercado formal, a busca por vagas de estágio teve um crescimento considerável. No primeiro semestre de 2016, esse número subiu 17,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A projetação é uma expectativa de um crescimento ainda maior para este ano, principalmente nos primeiros meses do ano, que coincidem com o início do período letivo.

É natural, em virtude da crescente concorrência no mercado de trabalho, que a especialização tenha ganhado um peso ainda maior nos processos seletivos. Se antes a ideia dos jovens era de ir em busca de vagas formais, com essa alta na oferta de trabalhadores, as empresas tem a liberdade de serem mais exigentes, optando, muitas vezes, por profissionais mais experientes para cargos efetivos, excluindo os que pretendem adquirir experiência no mercado. Embora o estágio configure maiores chances para o jovem, isso não significa que os critérios de seleção sejam mais brandos: como não é necessário possuir experiência, os recrutadores buscarão igualmente candidatos mais qualificados para preencher essas vagas.

De acordo com a recrutadora, as áreas com maiores contratações ainda são as tradicionais, que continuam em alta mesmo com os percalços da economia: somente nos processos seletivos abertos no último semestre, esses segmentos representaram mais de 50% das vagas oferecidas,sendo elas: Administração (22%), Engenharias (16%) e Contábeis/Economia (13%). Estudantes dessas áreas poderão ter mais facilidade para se inserir em um estágio e buscar sua especialização e entrada no mercado trabalhista, mas quem pertence às outras áreas também terão sua fatia no mercado, já que nesse período do ano, muitas empresas abrem seu processo de recrutamento.

Fonte: Companhia de Estágios

Foto: Conhecimento Contábil/Emaze