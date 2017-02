Feriado de carnaval movimentado na Rodoviária Novo Rio

Nessas duas semanas que compreendem o feriado de Carnaval, segundo as estatísticas da Concessionária Novo Rio, o terminal rodoviário carioca registrará mais de 608 mil passageiros, entre embarques e desembarques, no período de 23 de fevereiro a 6 de março.

Por conta da grande demanda, as 44 viações que operam linhas a partir da Novo Rio programaram mais de 20 mil ônibus, principalmente para os destinos mais procurados, como as regiões dos Lagos, Serrana, Costa Verde e do Interior do Estado do Rio de Janeiro, com boa procura também para cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Mesmo com a quantidade de horários extras, a principal recomendação ainda é que a antecipação na compra dos bilhetes, que podem ser adquiridos nos guichês ou no site da Novo Rio. As redes sociais e o SAC (21.3213-1800 ou sac@novorio.com.br) atenderão às dúvidas dos viajantes. Para confirmar, trocar ou cancelar passagens adquiridas pelo site os telefones são 08000386013 / (11) 4302-5078 ou e-mail br-clickrio.sac@clickbus.com.

Vale lembrar os cuidados também em relação à documentação original obrigatória para o embarque, como RG, Carteira de Habilitação ou a Carteira de Trabalho (originais com foto). A certidão de nascimento original ainda é aceita no embarque de menores de 12 anos.

Também deve-se atentar quanto aos táxis, existindo guichês credenciados no desembarque inferior da rodoviária. Em casos de reclamações o passageiro deve acionar a Ouvidoria da Prefeitura pelo número 1746 ou site. Os passageiros também podem utilizar o VLT ou a conexão Barra para seus deslocamentos externos.

Fonte: Dino Divulgador de Notícias

Foto: Meu Transporte/Notícias – Uol