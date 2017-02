Prefeitura do Rio tem caixas eletrônicos arrombados

Sete bandidos arrombaram, neste domingo dia 19, pelo menos três caixas eletrônicos no primeiro andar do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, por volta das 14h. Os suspeitos renderam guardas municipais e brigadistas numa ação que durou cerca de uma hora, com o auxílio de um maçarico para abrir os caixas. Logo após isso, eles recolheram o dinheiro, liberaram os funcionários e fugiram.

A informação foi confirmada pelo 4º BPM (São Cristóvão), que foi acionado para a ocorrência. Até o momento ninguém foi preso e não houve feridos, além de não haver informações sobre quanto dinheiro levado.

Fonte e Fotos: O Dia