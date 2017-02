Acidentes neste domingo deixam feridos em Volta Redonda

Dois acidentes de trânsito deixaram pelo menos quatro feridos ontem, dia 19, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma das ocorrências foi na Avenida Beira Rio, no bairro Retiro, onde dois carros bateram de frente, sendo levado pelos bombeiros para o Hospital São João Batista um casal que estava dentro de um dos veículos. Inicialmente, o motorista do outro carro recusou atendimento, mas a ambulância do Samu foi chamada após ele reclamar de fortes dores no peito.

A outra ocorrência aconteceu próxima à Ilha São João, onde um carro atingiu um caminhão que estava estacionado. O motorista do veículo sofreu ferimentos no ombro e no joelho e também foi levado para o Hospital São João Batista, submetido ao devidos exames.

Fonte e Foto: G1