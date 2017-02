Campanha contra Aedes realiza evento com artistas

Neste domingo, dia 19, um time de estrelas entrou em campo em apoio a campanha Rio Contra o Aedes – 10 Minutos Salvam Vidas, com objetivo de alertar a população contra os riscos da dengue, zika e chikungunya. O personagem Dezinho – criado pela Secretaria de Estado de Saúde – recebeu os atores Marcelo Melo Jr, Eduardo Moscovis, Heitor Martinez, o cantor Dilsinho, entre outros artistas, para uma partida de futebol.

A ação desenvolvida em parceria entre as secretarias de Saúde, Educação e Esporte, Lazer e Juventude aconteceu na Praia do Leblon e contou com o apoio da Guarda Municipal. Artilheiro da partida, com dois gols, o ator Marcelo Melo Jr. falou sobre a importância do combate ao mosquito.

– O Carnaval é uma data festiva, mas não podemos nos esquecer do quanto é importante cuidar da saúde, pois esse mosquito transmite não somente a dengue, mas outras doenças, e nós podemos acabar com isso com simples medidas, como eliminar os focos de água parada, por isso, não podemos perder tempo, separar apenas dez minutinhos por semana, dar uma geral na sua casa e acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti é questão de saúde e cidadania.

Para Wagner Victer, secretário de Estado de Educação, a mobilização de todos é fundamental para o sucesso da campanha. Também estiveram presentes o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Thiago Pampolha, o secretário de Estado de Turismo, Nilo Sérgio Felix, e a comandante da Guarda Municipal, Tatiana Mendes.

O personagem Dezinho foi criado almejando o engajamento da sociedade por meio de uma linguagem infantil para mobilizar as famílias e a criançada. O menino herói ganhou vida pelo traço do ilustrador e designer Luciano Freitas, da equipe da SES, e o objetivo é que possa ser utilizado por todas as prefeituras e outros órgãos que queiram promover esse engajamento em ações de vigilância em Saúde.

Fonte e Foto: Assessoria de Imprensa – Secretaria de Estado de Saúde