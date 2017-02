Obituário

Dia 2, morreu o aposentado Alvim Fonseca de Andrade, 85, no Hospital de Emergência, de insuficiência respiratória aguda, edema agudo pulmonar, insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio.

O trabalhador rural Sebastião Valim, 73, morreu dia 2 no Hospital de Emergência, de insuficiência respiratória aguda, pneumonia, septicemia e doença pulmonar crônica.

Morreu dia 5 o autônomo Igner D’Oliveira Júnior, 56, no Hospital de Emergência, de insuficiência respiratória aguda, falência de múltiplos órgãos, caquexia e anorexia nervosa.

Morreu dia 5 o pedreiro Paulo Sérgio Vieira de Oliveira, 39, no Hospital de Emergência, de sepse e insuficiência renal.

Dia 5, morreu a dona de casa Elza Vianna Rocha, 88, no Hospital da Unimed Resende, de choque cardiogênico e insuficiência cardíaca.

O aposentado Antonio Alexandre, 86, morreu dia 5, em casa no bairro Santo Amaro, de câncer de esôfago e falência múltiplas dos órgãos (doença).

O ajudante geral de obra Joel Teixeira, 76, morreu dia 5, no Hospital de Emergência, de AVE hemorrágico, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e fibrilação atrial.

Morreu dia 6 o entregador de bebidas João Luis Maia Nogueira, 34, no Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade, em Rio Claro/RJ, de pancreatite e etilismo crônico.

Dia 8, morreu a aposentada Amelia Maria Ferreira, 86, em casa no bairro Cidade Alegria, de edema pulmonar e infarto agudo do miocárdio.

Morreu dia 8 o encarregado Adilson Corrêa da Silva, 61, no Hospital de Emergência, de acidose metabólica, choque hipovolêmico e rotura de aneurisma de aorta abdominal.

A dona de casa Ieda Vieira da Silva Motinha, 89, morreu dia 8 no Hospital da Unimed Resende, de choque séptico e pneumonia.

Dia 9, morreu no Hospital de Emergência a aposentada Denise Marques Sant’Anna, 58, de causa indeterminada segundo atestado de óbito assinado pela médica Erika de Carvalho Reis.

Morreu dia 9 o carpinteiro José Maurício da Silva, 48, às margens do rio Paraíba do Sul, no bairro Monet, de asfixia mecânica, imersão em meio líquido e afogamento.

A dona de casa Helena Santos de Oliveira, 67, morreu dia 11, no Hospital de Emergência, de neoplasia pulmonar.

Morreu dia 12, Evandro Garutti Souza, 53, em casa no bairro Santa Isabel, de edema pulmonar e infarto agudo do miocárdio.

Dia 13, morreu o aposentado Antônio Assis de Aguiar, 60, no Hospital de Emergência, de neoplasia de próstata metastática e caquexia neoplásica.

O autônomo Marcus Alexandre Alves, 41, morreu dia 12, em casa no bairro Paraíso, de causa indeterminada em virtude de adiantado estado de decomposição, segundo atestado de óbito assinado pela médica Alessandra Nogueira de Jesus Dadam.

Dia 14, morreu a costureira Adir Ritton Scandussi, 89, no Hospital de Emergência, de sepse urinária, restrição ao leito, cirurgia ortopédica, fratura de colo do fêmur, queda da própria altura e anemia.

Morreu dia 15 a dona de casa Benedita Anselmo de Castro, 76, no Hospital da Unimed Resende, de aspiração conteúdo gástrico e colangiocarcinoma.

Dia 15, morreu a dona de casa Ivani Thomaz da Silva, 81, no Hospital de Emergência, de pneumonia, insuficiência digestiva alta, insuficiência respiratória aguda, choque séptico e parada cardiorrespiratória.

A dona de casa Edmeia Lima de Paula Carvalho, 41, morreu dia 16 no Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, de sepse pulmonar.