Aumenta o número de matrículas no Ensino Médio

Os dados do Censo Escolar 2016, divulgados nesta quinta-feira dia 16 pelo Ministério da Educação, mostram que as matrículas no ensino médio integral avançaram 8,6% de 2015 para 2016, enquanto as matrículas no ensino médio regular subiram 0,7% no mesmo período, tendo também o percentual de alunos em tempo integral passado de 5,9% em 2015 para 6,4% em 2016.

A educação em tempo integral é uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), com a proposta de atingir ao menos 50% dos alunos de toda a educação básica. Em contrapartida, as matrículas em tempo integral do ensino fundamental caíram 46% em 2016 e o percentual de alunos em tempo integral passou de 16,7% em 2015 para 9,1% em 2016.

Segundo documento do Censo, os anos em que vem se aplicando investimentos ainda não provocaram mudanças significativas na educação brasileira. As tendências dos anos anteriores permanecem inalteradas e ainda distantes das metas do Plano Nacional de Educação. As diferenças nas taxas de aprovação entre séries no ensino fundamental e médio mantêm-se rígidas, afetando as taxas de distorção idade-série. Além disso, a taxa de insucesso na 1ª série do Ensino Médio é a maior de todas na educação básica, um problema a custo de ser resolvido. Apesar dos alunos das redes públicas e privadas apresentarem um risco similar de insucesso no primeiro ano do ensino fundamental, nas séries subsequentes o risco na rede pública é superior.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), trazendo detalhes do número de matrículas iniciais na educação básica das redes públicas municipal e estadual de ensino, com referência à creche, pré-escola, aos ensinos fundamental e médio, à educação de jovens e adultos e educação especial, abrangindo as áreas urbanas e rurais e a educação em tempo parcial e integral.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Câmara dos Deputados/Nova Escola