Rio de Janeiro recebe pré-lançamento de evento global da ONU

Hoje, dia 17, a Perestroika Rio de Janeiro recebe o evento de pré-lançamento do hackathon global da ONU, que acontecerá no dias 10, 11 e 12 de março, contando com mais de 1.000 criativos, desenvolvedores, designers e os mais variados perfis da comunidade empreendedora.

O objetivo de alcançar soluções na proposta temática “Reduzir Desigualdades”, tendo no mínimo respostas para três dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável do mundo, com a capital carioca sendo uma das nove cidades escolhidas para a realização do encontro.

Fonte: Maria Cecilia Bere

Foto: GGN