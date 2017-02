Crustáceos da Manguaça

Neste sábado dia 18, tem Crustáceos da Manguaça e mais cinco blocos em Campos Elíseos

Atenção mocidade, garotada e velharada crustaceana, chegou a hora: O Bloco Etílico Carnavalesco Crustáceos da Manguaça sai neste sábado, dia 18, para o seu 17º desfile carnavalesco em Campos Elíseos. A concentração está marcada para as 11 horas no Bar Atlântico, no Centro Histórico. Dali, descemos a Ladeira do Tufic e atravessamos a Ponte Velha.

Parada no início do Calçadão, em frente à Caixa Econômica Federal. Dali o rumo é a Praça da Bandeira. Com o ‘Crustáceos’ estarão juntos os co-irmãos: ‘Pedra Sonora”, pra deslumbrar o público com seus maracatus, cirandas e outras coisas boas e também o novato bloco, ‘Amigos da Farofa’.

Além desse trio, estarão animando o pré-Carnaval de Resende: o Ki-Beleza, que se concentra e sai do Bar do Ribamar e o Vai Quem Quer do Ipiranga, que se concentra no deck, da Avenida Nova Resende (Beira-Rio). Ambos seguem também para a Praça da Bandeira.

E estreando esse ano o Bloco do Mengão, que se concentra no Bar do Paulinho no Alambari e encerra o desfile em frente ao tradicional Rei dos Salgadinhos em Campos Elíseos.

Finalizo com o lema do Crustáceos da Manguaça: “Carnaval é pra brincar!” Quem quiser é só chegar, venha do jeito que quiser. Basta querer brincar. Essa é a nossa melhor e mais bela fantasia.

TRIPA

* Foi aberta nessa quarta, dia 15, no Centro Cultural Agulhas Negras, no Shopping Patiomix, a exposição de fotografias ‘Resende outros Olhares’. A iniciativa lança também a novíssima Academia Resendense de Fotografias. Estão expostos trabalhos de: Pedro Luz, Agenor Siqueira, João Saboia, Dimas e Willian. Belíssimas fotos. A organização ficou por conta da sempre competente Melissa Barretti. O instrumentista Tadeu Rachid deu o toque diferente da inauguração com uma brevíssima performance com solo de saxofone de um tema baseado em canção de Bilie Holiday. Bem legal.

* Atenção pessoal o Site da Prefeitura está informando sobre a aplicação de vacinas contra a febre amarela. Vamos ficar atentos. Nos postos já tem para quem vai viajar. A maré não está boa pra bobeadas. ‘É preciso estar atento e forte’, como cantou outrora aquela baiana de voz maviosa.

* Botafolgada os tempos são outros. Faturamos o primeiro jogo contra o Olímpia, e isso, um dia depois de ter me encontrado com o ‘Carlinhos Botafogo’. Quando encontro com ele antes de jogos do Fogão, dá zebra. Sempre foi um mau presságio vê-lo às vésperas de jogos importantes. Agora não. E o gol foi do Pimpão, um dos raríssimos atletas a envergar a gloriosa camisa alvinegra, que merece elogios do Carlinhos, ‘o rabugento’. Quarta tem mais. Vamos com tudo.

ANIVERSÁRIOS

Dia 10/02, mudaram de idade o Rodrigo Ramos, a Mariângela Eloy e o Marcos Sarkis. No dia 11 foi a vez do professor Julio Fidelis receber os ‘parabéns’. No dia 12 o advogado Pedro Felizardo também ficou mais experiente. No dia 14 um timaço de gente inaugurou idade nova: Ailton Marques, Haroldo Ramos, Ana Carolina Borges Mattos, Andressa Gil e Filipe Cassani. No dia 15, a Ivone Lopes de Carvalho, mãe da Carola, soprou velinhas. E no dia 16, o Sylvio Costa, nosso amigo ‘ministro’ e Flávia Valim comemoraram mais um ano de vida. Parabéns e todas as felicidades do mundo a ales.