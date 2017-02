População de bairro de Itatiaia se manifesta contra assassinato de comerciante

Tamanho do texto »

Está sendo realizada na tarde desta quinta-feira, dia 16, uma manifestação próximo ao Ciep, no bairro Jardim Itatiaia, em Itatiaia, onde um comerciante foi morto por um policial da Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro (UPP) na noite de quarta-feira, dia 15, no bairro. Ronald Gomes, de 29 anos, foi morto por um policial militar de uma UPP do Rio na noite de quarta-feira (15) em Itatiaia, no Sul do RJ. Familiares e amigos foram para as ruas com cartazes pedindo por justiça.

A Polícia Civil (99ª DP) segue investigando o caso, e ainda está ouvindo testemunhas e apurando os fatos do caso. Até o momento, segundo a Polícia Militar, o agente retornava para casa junto com a mulher quando Ronald teria abordado o veículo do policial, impossibilitando a passagem desse e ainda xingado o PM, que sacou a arma pedindo que o mesmo se afastasse, mas o que comerciante reagiu e entrou em luta corporal contra o agente, e recebeu um disparo acidental no abdomen.

Ainda de acordo com a PM, o policial ainda levou o comerciante para o Hospital Municipal de Itatiaia, mas Ronald não resistiu e morreu. A morte do comerciante revoltou os moradores do bairro. Segundo um deles, o comerciante não ofereceu qualquer resistência contra o PM e estava desarmado.

– O que aconteceu foi o seguinte… o jovem que morreu estava em frente dessa casa com o pai e a mãe de uma criança de 10 anos, que ele é padrinho, e mais um amigo deles. Esse policial passou sem ser na viatura, num carro particular e passou direto de onde eles estavam, mas não contente ele parou o carro, deu a ré, voltou até onde eles estavam e já saiu falando a seguinte frase ‘o que que tu tá me olhando, o que que você tá me olhando’. Aí, o jovem que morreu falou ‘que tô te olhando o quê, cê tá doido?’.

No relato, o morador – que não quis se identificar – disse que o policial teria desferido dois tiros em Ronald, um na barriga e outro no peito. “Então, é totalmente revoltante para a população, porque ele tinha uma influência muito grande aqui para o nosso bairro. É isso que revolta […] ele atirou no cara e ele mesmo colocou no carro dele e levou para o hospital. Agora, a população tá toda revoltada”, disse indignado.

Fotos: Reprodução do Facebook