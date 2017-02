Inscrições para curso de ensino a distância chegam à reta final

Para quem se interessar, ainda dá tempo para se inscrever e fazer um curso de graduação ou pós-graduação a distância (EAD) pelo Senac. Para este primeiro semestre, a instituição tem 12 títulos de graduação a oferecer, cujas inscrições estão disponíveis até o dia 26 de fevereiro em sua página no portal. Há também 26 cursos – com oferta para todo o território nacional de pós-graduação – que estarão abertas até o dia 2 de março.

O EAD propõe flexibilidade nos horários de estudo, respeito ao ritmo de cada um, procurando valorizar o desenvolvimento de competências (organização, pró-atividade e responsabilidade, por exemplo), e a possibilidade de conciliar a vida profissional ao estudo. Além disso, os certificados de quem faz um curso presencial ou a distâncias são os mesmos.

Para se inscrever na graduação, só acessar o portal. Após a escolha do curso de seu interesse, deve-se pagar uma taxa de 20 reais e optar entre realizar uma prova de redação ou utilizar a nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Fonte: Assessoria de Imprensa Senac

Foto: Autografia/Cursos Gratis