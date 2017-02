Sine Resende volta a emitir carteira de trabalho digital

O Brasil entrou neste ano com uma das maiores taxas de desemprego de sua história. Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, cerca de 12 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho na atualidade. Na região, Resende, com a necessidade de compensar essa taxa de desemprego, começou a emitir novas carteiras de trabalho.

De acordo com a coordenadoria do Sine, o serviço, que estava suspenso desde setembro do ano passado voltou a funcionar há cerca de 10 dias, e já está com a demanda regularizada. Segundo o órgão, os dados dos trabalhadores são coletados em Resende e inseridos no sistema do Ministério do Trabalho, que emite a carteira através de sua unidade localizada em Volta Redonda. Além da emissão regular de carteira de trabalho, o Sine Resende também retomou, há cerca de 20 dias, outro serviço que estava suspenso desde 2016, à entrada no seguro-desemprego.

Para quem precisar dos dois serviços prestados pelo Sine Resende, a sede do órgão fica na Rua Ezequiel Freire, 71, Centro. Para mais informações ou tirar dúvidas, só acessar o site ou pelo telefone (24) 33810499.

Fonte: Assessoria de Comunicação de Resende

Foto: A Razão