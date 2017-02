Resende começa vacinação contra Febre Amarela na Zona Rural e em distritos

A Prefeitura de Resende inicia nesta quinta-feira, dia 16, a vacinação contra a Febre Amarela em postos de saúde na zona rural e de distritos. Esta primeira etapa da campanha, concentrada nas regiões onde o Governo do Estado recomenda a aplicação das doses, deverá seguir até dia 10 de março.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que há vacinas suficientes para a população. Serão oferecidas 150 doses diárias para cada um dos postos de saúde participantes. O horário de funcionamento dos postos de saúde na zona rural será das 9h às 15h.

– A Prefeitura ressalta que a população pode fazer uso das vacinas de forma programada, já que não faltarão vacinas, e nosso planejamento se estenderá até 10 de março, exatamente para atender a população de forma equilibrada e coordenada. É importante lembrar que não há casos da doença em nosso estado. O que estamos fazendo é uma medida preventiva e de proteção à nossa população – explica o secretário de Saúde, Alexandre Vieira.

Os moradores destas regiões devem se dirigir aos Postos de Saúde da Família de Fumaça, Pedra Selada, Jacuba, Rio Preto, Bagagem, Engenheiro Passos, Serrinha, Capelinha e Mauá. É preciso estar inscrito no PSF ou levar um comprovante de residência de morador destas áreas e o cartão de vacinação.

– A Secretaria de Estado de Saúde incluiu Resende na zona de bloqueio contra transmissão da Febre Amarela. O objetivo desta medida é criar um cordão sanitário nas divisas com os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, impedindo que o vírus chegue ao Estado do Rio. Esta é uma medida preventiva, visto que nosso estado não registrou casos de Febre Amarela nas últimas décadas. Por isso, a recomendação, neste momento, é para os moradores das zonas rurais, mais próximas a estes estados. Moradores das áreas urbanas devem fazer uso da vacina caso haja recomendação médica, como indica o Ministério da Saúde, e em caso de viagens programadas para regiões endêmicas – conclui o secretário de Saúde.

Moradores de áreas urbanas que vão viajar para estas regiões podem se dirigir aos PSFs – Postos de Saúde da Família – nos bairros Liberdade, Cidade Alegria (Caixa D’Água), Cabral I e no Centro Municipal de Imunização (foto na página principal), na Praça Oliveira Botelho, em frente ao Colégio Santa Ângela. Vale reforçar que é preciso tomar a vacina com pelo menos dez dias de antecedência da viagem. Nestes postos, a vacinação pode ser feita das 8 às 17 horas.

QUEM NÃO DEVE VACINAR

Não devem se vacinar: gestantes, mulheres que estejam amamentando, pessoas com alergia a algum componente da vacina e alergia a ovos e derivados; pessoas com doença febril aguda, com comprometimento do estado geral de saúde; ou ainda pacientes com doenças que causam alterações no sistema de defesa (nascidas com a pessoa ou adquiridas), assim como terapias imunossupressoras – quimioterapia e doses elevadas de corticosteróides, por exemplo; indivíduos portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico ou com outras doenças auto-imunes; pacientes que tenham apresentado doenças neurológicas de natureza desmielinizante (Síndrome de Guillan Barrè, entre outras) no período de seis semanas após a aplicação de dose anterior da vacina; pacientes transplantados de medula óssea; pacientes com histórico de doença do Timo; pacientes portadores de HIV; crianças menores de seis meses de idade; crianças menores de dois anos de idade que não tenham sido vacinadas contra febre amarela não devem receber as vacinas tríplice viral ou tetra viral junto com a vacina contra FA.

O intervalo entre as vacinas deve ser de 30 dias. Nesta campanha de bloqueio, não serão vacinadas bebês com idades abaixo de 9 meses de idade.

A VACINAÇÃO É RECOMENDADA PARA PESSOAS DE TODAS AS IDADES?

Não. A vacina contra Febre Amarela é recomendada apenas para pessoas com idades a partir dos 9 meses até os 60 anos. E dentro deste público-alvo, é fundamental que sejam observadas as contraindicações da vacina. O Ministério da Saúde adverte que a vacina deve ser tomada com indicação médica. A vacinação para pessoas com mais de 60 anos não é recomendada, visto que as estatísticas demonstram que o risco de efeitos adversos aumenta muito nesta faixa etária. Idosos que ainda assim desejarem se vacinar porque vão viajar precisam estar em perfeito estado de saúde e devem levar um atestado médico autorizando a vacinação.

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)