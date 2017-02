Com volta às aulas, Sociedade Brasileira de Pediatria faz alerta

Com o início do ano letivo em todos os Estados, cresce a preocupação de pais e responsáveis com as medidas necessárias para prevenir doenças e garantir o bem-estar de seus filhos e parentes nas salas de aula e em casa. Essa inquietação recorrente fez com que a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) determinasse ao seu Departamento Científico de Saúde Escolar o preparo de um guia de orientação a ser encaminhado a todos os pediatras e disponibilizado à sociedade, divulgado nesta terça-feira, dia 14.

No total, há pouco mais de 10 recomendações simples, fáceis de serem incorporadas às rotinas de famílias e instituições de ensino. Elas contemplam diferentes áreas: desde a prevenção aos agravos de saúde (crônicos e transmissíveis); passando pela adoção de hábitos e práticas saudáveis, como cuidados com alimentação, excesso de peso em mochilas e segurança no trânsito; até as relações interpessoais nas salas de aula e espaços de convivência.

As medidas preventivas devem ser adotadas pelos pais e responsáveis, e mesmo pelas escolas, para evitar contágios indesejados. Os pediatras pedem que os cartões de vacinação dos alunos estejam em dia. Pede-se também atenção especial, principalmente nos primeiros anos de vida, à possibilidade de aumento do número de casos de doenças de transmissão interpessoal, considerando o convívio em ambientes coletivos.

Neste grupo, destacam-se as doenças causadas por vírus e as parasitoses. O DC de Saúde Escolar ainda recomenda cuidados nas localidades onde há risco de doenças transmitidas por vetores. De acordo com os pediatras, as escolas devem estar preparadas para o combate aos mosquitos, com aplicação adequada de inseticidas e eliminação sistemática de depósitos de água parada. “E também preparar-se (e orientar) para aplicação de repelente de insetos nos alunos, quando recomendado. Incluir o tema no planejamento pedagógico é bem oportuno”, sugere a nota divulgada.

Fonte: Assessoria de Imprensa da SBP

Foto: TB Esportes/Portal Candói – Notícias