No Rio, Forças Armadas terão reforço para garantir a ordem

Tamanho do texto »

Nove mil homens da Marinha e do Exército vão atuar no patrulhamento de principais bairros e rodovias do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 14, pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, durante entrevista coletiva no Comando Militar do Leste (CML), no centro da capital fluminense.

Segundo o ministro, as tropas federais estarão em parte da região metropolitana por nove dias, mas a operação poderá ser ampliada. Para isso, dependerá da avaliação do cenário da segurança pública.

Denominada Operação Carioca, o emprego das tropas federais foi autorizado pelo presidente Michel Temer dia 13 de fevereiro, após reunião com o governador Luiz Fernando Pezão. O ministro Jungmann esteve no Rio para conhecer o planejamento da ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Caberá ao comandante da 1ª Divisão de Exército, general Mauro Sinott, a liderança desta operação. Ele vai trabalhar de modo integrado com as forças estaduais de segurança pública.

Uma das preocupações do governo estadual é a segurança ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Os deputados estaduais estão analisando projeto enviado pelo Palácio Guanabara que trata da privatização da Cedae, estatal de água e esgoto. Nos últimos dias, manifestantes cercaram o prédio e promoveram a desordem. Jungmann ainda disse que, para a segurança da Alerj, serão empregados os PMs e militares da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Ministério da Defesa

Foto: Folha de Boa Vista/Skyscraper City