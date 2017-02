Carnaval exige atenção com a saúde bucal

O carnaval, um dos feriados mais esperados do ano, é também uma época marcada pela combinação: festas, bebidas e muita paquera. A folia pode durar o dia todo ou se prolongar pela noite, mas é importante lembrar que a diversão não pode ameaçar a saúde da sua boca. Segundo Érika Vassolér, dentista e consultora de higiene bucal da Condor, muitos foliões deixam de lado os cuidados básicos nesse período e, como estão mais expostos, podem ter problemas posteriormente.

Apesar de a cerveja ser uma das bebidas alcoólicas mais populares entre os brasileiros, as opções doces, como coquetéis, também fazem bastante sucesso e representam um perigo a mais para a saúde bucal. Quando o açúcar e o álcool são ingeridos juntos liberam um ácido que desgasta o esmalte dos dentes e pode causar dor, sensibilidade e até cárie. O mau hálito é outro problema. Além do aumento no consumo de álcool, durante o carnaval, muitos solteiros aproveitam as festas e bloquinhos de rua para conhecer novas pessoas e o “beijo” pode ser mais um fator de alerta.

Aqui vão algumas dicas para curtir o carnaval e manter a saúde bucal em dia:

– Não esqueça de escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia e utilizar o fio dental;

– Em casos de lesões e feridas na boca, procure um profissional especializado para receber orientação adequada;

– Evite beijar muitas pessoas em curto espaço de tempo. A troca exagerada de micro-organismos potencializa as chances de doenças;

– Se ingerir bebidas alcoólicas, lembre-se de tomar bastante água. A hidratação evita o mau hálito e reduz as manchas nos dentes;

– Se perceber que está com mau hálito, não substitua a escovação por balas ou chicletes. Essas opções provocam cáries e outros problemas bucais.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Condor)

Foto: Repórter Coragem/Revista Teo