Projeção para 2018 mostra crescimento forte e inflação controlada

Especialistas no mercado financeiro projetam um cenário confortável para a economia brasileira em 2018. A expectativa é de inflação controlada, crescimento elevado e juros de um dígito – um quadro que cria um ambiente de incentivo para investimentos e para o emprego. Depois das reformas estruturantes encaminhadas pelo governo, a exemplo de medidas que reorganizam as contas públicas e reduzem a burocracia, esse cenário favorável se mostra cada vez mais próximo.

Já a partir do terceiro trimestre deste ano, o país voltará a crescer a taxas mais robustas. Enquanto o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) mostra uma melhora gradual e cada vez mais expressiva, a inflação segue em ritmo de desaceleração acentuada. Até o fim do ano, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuará para uma taxa de 4,47%, sendo previsto para 2018 que a projeção da inflação continue no centro da meta, em 4,5%.

Os números ainda mostram que, depois da recessão de 2016, o brasileiro voltará a ver, ainda em 2017, a inflação controlada e o crescimento do PIB. No ano que vem, entretanto, promete ser ainda melhor. Até o momento, a projeção é de que o país cresça 2,30%, mas esse número pode melhorar – nas últimas duas semanas o mercado aumentou essa previsão.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Novo Jornal/The Social Post.It