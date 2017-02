Corpo é encontrado no Rio Paraíba em Volta Redonda

Um corpo foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 13, em Volta Redonda, segundo os bombeiros, no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), no bairro Jardim Cidade do Aço.

Ainda de acordo com os bombeiros, moradores viram o corpo boiando no rio e acionaram os agentes. Por volta de 10h55, uma equipe estava no local tentando removê-lo da água. Até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido identificada.

Fonte: G1

Foto: Portal VR