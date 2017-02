Vacinação contra febre amarela começa nesta segunda-feira em Quatis

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, começa nesta segunda-feira, dia 13, a vacinação contra a febre amarela em Quatis. Essa nova campanha de imunização se destina aos moradores da cidade na faixa etária de 9 meses aos 60 anos. As doses serão aplicadas de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, em seis unidades da rede pública. Haverá ainda unidades volantes para atender os moradores das comunidades mais distantes.

O reforço da vacinação contra a febre amarela em Quatis foi decidido na terça-feira passada, dia 7, depois que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro incluiu a cidade no circuito de bloqueio visando impedir a entrada do vírus da doença no território fluminense.

Segundo as próprias autoridades estaduais, a inclusão neste grupo dos municípios de Resende, Itatiaia, Valença e Rio das Flores, além de Quatis, representa apenas uma medida preventiva, em razão da proximidade destes localidades com Minas Gerais, estado que concentra o maior número de casos da doença no país. No estado do Rio de Janeiro, ainda não há nenhum caso suspeito.

Em Quatis, conforme informou a secretária de saúde do Município, Ana Lúcia Galvão, a vacinação contra a febre amarela vai acontecer nas unidades do Programa Saúde da Família dos bairros Mirandópolis, Jardim Polastri e Jardim Independência; na Clínica da Família, que fica no bairro Nossa Senhora do Rosário; e nas unidades médicas dos distritos de Falcão e São Joaquim, ambos na zona rural.

Também a partir desta segunda-feira, equipes da Prefeitura de Quatis começaram a visitar as comunidades rurais mais distantes com o objetivo de imunizar os moradores que estejam na faixa etária indicada.

Ainda não foi determinado uma data para o encerramento da vacinação na cidade de Quatis. O planejamento inicial da Secretaria Municipal de Saúde é promover a campanha de imunização até que o segmento alvo (pessoas de nove meses a 60 anos de idade) esteja atendido. Antes de Quatis ser incluído no circuito de bloqueio, a prefeitura vinha vacinando apenas as pessoas que viajavam para as cidades de Minas Gerais, e as doses eram aplicadas apenas na policlínica, unidade da Secretaria Municipal de Saúde onde se localiza o Centro de Imunização do Município.

De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, a vacinação contra a febre amarela é contraindica nas seguintes situações: gestantes; mulheres que estejam amamentando; pessoas com alergia a qualquer componente da vacina, alergia a ovos e derivados; pacientes com doença febril aguda; doenças que causam alterações no sistema de defesa (nascidas com a pessoa ou adquiridos); pacientes que estejam se submetendo a terapias imunossupressoras (como quimioterapia e doses elevadas de corticosteroides); com lúpus eritematoso sistêmico; transplantados com medula óssea; históricos de doenças do timo e portadores do vírus HIV.

Já as crianças menores de dois anos ainda não imunizadas contra a febre amarela não devem receber essa vacina ao mesmo tempo das vacinas tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela). Os médicos recomendam um intervalo de 30 dias entre a aplicação da vacina da febre amarela e as outras duas vacinas (tríplice viral e tetra viral).

Os sintomas principais de febre amarela, segundo ainda a Secretaria estadual de Saúde, são os seguintes: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por três dias. Em casos mais graves, podem ser considerados indicativos da doença o olho e a pele amarelados; insuficiência hepática e renal; manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.

Fonte: Assessoria de Imprensa, Prefeitura Municipal de Quatis

Foto: Reprodução da Internet