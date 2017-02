Resende terá palestra sobre o atual cenário econômico.

Nesta terça-feira, dia 14, acontecerá em Resende uma palestra voltada aos empresários do Sul Fluminense sobre o atual cenário econômico e as perspectivas do Rio de Janeiro e do país para os próximos anos.

O encontro será realizado durante a reunião da Comissão Intermunicipal da Firjan de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, no auditório do Senai Resende às 15h. O coordenador de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias, Jonathas Goulart, vai apresentar um panorama sobre a situação da economia fluminense e nacional.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (24) 3340-6550 ou pelo site. O Senai Resende fica na Rua Sarquis José Sarquis, 156, no bairro Jardim Jalisco.

Fonte: Assessoria de Imprensa FIRJAN

Foto: Portal Senai