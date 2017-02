Especialista dá dicas para economizar no combustível

Tamanho do texto »

Por meio da conciliação de algumas práticas é possível a economia no gasto de combustível. Dirigir de maneira correta é a primeira atitude que deve ser tomada, além de estar com a manutenção em dia e escolher com cautela o combustível na hora de abastecer. Essa são pequenas atitudes que, se conciliadas com a forma de dirigir, fazem o motorista poupar dinheiro nas próximas paradas em um posto.

Beto Reis, presidente da Associação Nacional dos Franqueadores de Vistorias (Anfravist) e especialista em vistoria veicular da Rede Super Visão Vistorias Automotivas sugere algumas dicas: Se o veículo tiver câmbio manual, é essencial que o motorista saiba identificar o momento certo da troca de marcha.

O ideal é evitar a marcha de velocidade em subidas e aumentá-la antes do motor gritar de esforço. Motorista que troca a marcha em alta rotação num veículo manual tende a gastar mais dinheiro. As próprias montadoras indicam a troca em baixa rotação. O mesmo acontece em veículos automatizados ou semi-automáticos, ainda que a embreagem seja controlada por um sistema eletrônico, o consumo se equipara à um câmbio manual. No automático a rotação é maior, por isso tende a consumir mais.

É preciso que os pneus estejam sempre calibrados e o respeito a capacidade do tanque. Além dos combustíveis comuns – gasolina e álcool – , outra opção que pode trazer bons rendimentos ao bolso do consumidor e também ajuda no combate à poluição é o Etanol. Ele rende em média 70% do que a rende a gasolina.

O interessante é utilizar o etanol quando o preço dele for 30% mais barato que a gasolina. Se o rendimento for igual, a vantagem do biocombustível é a melhor potência e octanagem (mais resistente à auto-detonação). Outro fator importante é o peso. Manter o veículo limpo do barro e livre de bagagem desnecessária ajuda na redução do gasto de combustível. Além disso, atentar-se as velas gastas, filtro de ar entupido e andar em ponto morto também influenciam na economia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Marketing Comunicação

Foto: Greenville Online/ETS Baldit