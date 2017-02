Conheça um pouco da Síndrome de Munchausem

A síndrome de Munchausem é caracterizada por um conjunto de transtornos factícios. Trata-se de uma desordem psiquiátrica, onde o indivíduo tem plena consciência de seu estado de saúde, ou seja, sabe que não está doente, porém, deseja estar, única e simplesmente para obter a atenção e os cuidados dos que o cercam, simulando, para tanto, sinais e sintomas da doença em questão, seja ela física ou psicológica, chegando ao ponto de manipular exames de sangue ou urina.

Os portadores dessa síndrome sempre sentem um enorme prazer em estarem no ambiente de saúde, e em se submeterem aos procedimentos médicos, passando por diversas instituições, ou por diversas especialidades médicas.

Munchausen não pode ser confundida, em nenhum momento, com hipocondria, uma vez que, neste caso, o indivíduo realmente acredita que está doente, enquanto em Munchausen, a pessoa sabe que não tem problema algum, mas sim, deseja estar doente.

A síndrome pode ser dividida em: By Self e By Proxi. Na By Self, indivíduo sabe que não está doente, porém produz, em si mesmo, sinais e sintomas de determinada patologia, única e exclusivamente porque sentem prazer em estar doente, bem como em receber atenção de equipes médicas e de familiares, já a By Proxy é caracterizada pela insistência intencional de um indivíduo próximo em produzir sintomas em outro, desejando que este seja considerado doente, podendo, para isso, provocar ativamente a enfermidade, colocando-o até mesmo em risco de vida, única e exclusivamente para se sentir importante e necessário na vida do suposto doente.

O diagnóstico é extremamente difícil de ser realizado, uma vez que as pessoas com essa síndrome frequentam diversas instituições de saúde, peregrinando de cidade em cidade, e não estão dispostas a admitir que passem por esse tipo de problema.

Fonte: Portal da Deficiência Visual

Foto: Brasil Escola/A mente é maravilhosa