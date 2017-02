Inadimplência no comércio cresce em janeiro

A inadimplência no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceu 1,9% nesse mês de janeiro em relação ao mesmo do ano anterior, segundo os registros do Serviço Central de Proteção ao Crédito do CDL Rio – Câmara dos Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro. Foi o maior índice de inadimplência para o mês desde 2009. As dívidas quitadas, índice que mostra o número de consumidores que colocaram suas dívidas em dia, diminuíram em 0,2% e as consultas, item que indica o movimento do comércio, recuaram 6,2%, também em relação a janeiro de 2016.

No acumulado dos últimos doze meses (fevereiro/2016 a janeiro/2017) as consultas e as dívidas quitadas diminuíram, respectivamente, 6,6% e 1,5% e a inadimplência aumentou 2,1%.

Segundo o registro do cadastro do LIG Cheque da entidade, em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2016, a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram, respectivamente, 0,8% e 0,5% e as consultas caíram 5,8%. No acumulado dos últimos doze meses, de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, a inadimplência cresceu 1,9% e as consultas e as dívidas quitadas recuaram, respectivamente, 9,9% e 1%.

Fonte: Assessoria de Imprensa CDLRio

Foto: Folha do Sudeste/Portal do Amazonas