Declaração de Imposto de Renda de 2017 terá novidades

A entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 ano base 2016 terá início no dia 2 de março, contudo já foram apresentadas as primeiras modificações para esse ano, segundo Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, tendo algumas preocupações que devem ser tomadas, como o prazo, que será menor, com término dia 28 de abril.

Outros pontos a ressaltar são em relação a idade de obrigatoriedade do CPF dos dependentes, que saltou para 12 anos e uma fiscalização maior dos bens de brasileiros no exterior. Vale lembrar o cuidado com as informações prestadas, já que a Receita Federal brasileira possui um dos mais modernos centros de processamento de dados do mundo, cruzando de forma eficiente as informações fornecidas que, se erradas, podem ocasionar sérios problemas para as pessoas físicas, que vão da simples retenção da declaração de imposto de renda em malha fiscal até, nos casos mais graves, o início de um procedimento de fiscalização que poderá gerar pesadas multas.

Fonte: DSOP Educação Financeira

Foto: ASSERJ/impostoderenda.org