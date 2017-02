Caarj promoverá ação na Corrida da Serra, em Itatiaia.

Durante a 4ª etapa da Corrida da Serra de Itatiaia, que acontece neste domingo, dia 12, a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio (Caarj), através das equipes dos Eixos Vida e Bem-Estar, estará participando do evento, oferecendo hidratação, massoterapia e alongamento.

Segundo a assessoria da Caarj, o trabalho dos grupos não se restringirá apenas aos advogados e demais atletas que participarão da corrida, como também para aqueles que não se inscreveram na prova e que forem praticar alguma atividade física próximo ao local do evento.

O evento terá largada a partir das 8h, na Praça da Emancipação, no Bairro Campo Alegre. A prova terá três percursos, um de 3km, um de 5km e, o maior, de 10km.

Fonte e Foto: Assessoria de Impresa e site Caarj