Crustáceos da Manguaça completa 16 anos

Dia 17 o ‘Crustáceos da Manguaça’ completa 16 anos a serviço da esbórnia, da alegria e da amizade

Era o ano da graça de 2001. Século 21. Terceiro Milênio. Um ano emblemático que seria marcado por dois acontecimentos que mexeriam definitivamente com a vida do Ocidente. E o ano havia pouco se iniciara, quando, aos 17 dias do mês de fevereiro, em uma manhã chuvosa em Resende, logo após um comerciante de peixes vender seu derradeiro pescado, uma contagiante marchinha carnavalesca reverberou pelo cinzento céu de Campos Elíseos.

O som saía de um equipamento instalado na calçada, junto à entrada de um prédio residencial. Era o choro primordial de uma manifestação que viria fazer a alegria de um reduzido grupo de foliões naquela pequena rua. Era dado à luz o Bloco Etílico Carnavalesco Crustáceos da Manguaça. Que mais tarde viria a fazer a alegria de um grupo cada vez maior de foliões. E de gente de todas as idades.

O comerciante de peixe é o Martinho Moreira. O equipamento do qual brotavam as marchinhas e sambas carnavalescos pertencia ao Fernando Pineschi, que mora no prédio em cuja porta ficara instalada a traquitana sonora. A Rua é a Henrique Sivori, no bairro Campos Elíseos, reduto do bloco.

Naquele pequeno grupo de animados foliões estavam Robson Monteiro, dona Ione (a mais idosa componente do bloco), Zeli, Waldir Mandrake, Aldair Almeida, Rodrigo e Flavinha, Kátia Oliveira (Katita), Sonia Nogueira, Carol Oliveira, a ‘Lagostosa’, eu (com uma quase inédita fantasia de caveira), Cesar Clovis, o Campeão e as filhas Patrícia e Tati, Herbert Felipe, Claudionor Rosa, Lucinha, Alceu Paiva, Nice Pinheiro e mais algumas personalidades que infelizmente a memória não me permite registrar.

O livro de fundação do bloco foi doado pelo saudoso professor Geraldo, que adquirira na papelaria Renascença. Muitos assinaram a ata de fundação. Passadas algumas horas de tertúlia carnavalesca sob o choro emocionado daquele verão molhado, eis que surge para a euforia geral, um mini-trio elétrico, um caminhãozinho sonorizado puxado pelo Mauro Periquito. Ele passou e a turma foi atrás. Estava sacramentada a novidade.

Os carnavais foram passando e não demorou nada e outras importantes pessoas chegaram para encorpar aquela invenção. Destaque para o atual presidente, o Marinho Santista, também para o Medonça, o Zé Mário, o Tião Montanha, o Ricardo Paiva e sua turma sempre com fantasias surpreendentes, o Antonio Carlos, o Flavinho, a Lurdinha e por aí vai.

E assim se passaram 16 anos. Hoje o ‘Crustáceos’ não está mais sozinho na rua. O grupo ‘Pedra Sonora’ aderiu à folia. Nasceram os blocos ‘Ki-Beleza’, ‘Vai Quem Quer do Ipiranga’, ‘Trem das Onze’ e este ano os ‘Amigos da Farofa’ e o ‘Bloco do Mengão’. O que prenuncia um pré-carnavalesco de rua bem animado na cidade.

Voltando ao início dessa nota, o outro acontecimento marcante de 2001 que mexeria com o lado ocidental do planeta, foi o atentado às torres gêmeas de Nova York. Mas acredito, que se o ‘Crustáceos’ no ano seguinte não tivesse feito a ‘Marchinha do Osama’ (Tem Avião na Torre do Caranguejo), ninguém mais se lembraria do fato. ‘Tamo junto!!’

Siri Cabral

Abaixo a marchinha deste ano, composta pelo Tião Montanha. Imprima e leve no bolso para aprender rapidinho amanhã (dia 11/02) na Sirizada:

Levaram nosso dinheiro

Isso não é legal

Vamos pro Crustáceos da Manguaça

Beber cachaça e brincar o Carnaval

Toda hora é Lava-Jato

Pra nós isso é normal

Esse ano o nosso bloco

Vai chamar Siri Cabral

Siri Cabral, Siri Cabral, Siri Cabral

Vamos pro ‘Crustáceos’ pra brincar o Carnaval

Siri Cabral, Siri Cabral, Siri Cabral

Vamos pro ‘Crustáceos’ pra brincar o Carnaval

* Neste sábado, dia 11, acontece a tradicional “Sirizada do Crustáceos”. Como sempre, caldo e siri de graça. É o esquenta do bloco. Serão apresentadas as camisetas deste ano e certamente, uma prévia com os músicos que estarão comandando os foliões no desfile do dia 18. O evento começa por volta das 11 horas. Lá pelas 13h30min a chef Sonia Nogueira da o sinal e pegamos os panelões com o bicho, sempre preparado com aquele capricho pela Sonia e sua equipe. Estão todos convidados.

* Simultaneamente estarão ocorrendo a ‘Farofada dos Amigos da Farofa’, na Praça Oliveira Botelho e a Leitoada do Ki-Beleza. No fim da tarde, o pessoal do Vai Quem Quer do Ipiranga promove um tremendo de um ‘Angu a Falsa Baiana’, na sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais, no Ipiranga.

* Domingo no Bar Atlântico abre as portas para uma turma muito criativa e esperta na música: Jair Naves e mais Litle Room e mais Diego Linx e os Mineradores de Bitcoins. A música começa as 18 horas.

* Botafolgada, passamos pela primeira prova de fogo da ‘Libertadores’. Nos classificamos em cima daquele time chileno que costuma nos pregar peças. Empatamos. Mas diga-se: os dois gols do jogo foram marcados pelo Fogão. Somos generosos. O Colo Colo não conseguiria fazer o dele, nós fizemos por eles. Domingo nosso time misto vai infernizar o poderoso Mengão. Vai ser engraçado. Vamos lá Foguinho!!

ANIVERSÁRIOS

Dia 3 mudou de idade a amiga, Ana Cristina Cabral. No dia 4, os amigos Aldair Almeida e Sonia Rodrigues inauguraram idade nova. Aldair comemorou em família no Bar Atlântico com chorinho e feijoada. No dia 5 a Cidinha Dias soprou velinhas. No dia 6, receberam os ‘parabéns’ o Celso Luiz e o João Bosco Junior, o ‘Faustão’. No dia 8 comemoraram mais um ano CE vida a Renata Bühler, a Vera Pereira e a Sueli Paz. E no dia 9, o Luis Cláudio Moraes, o Braz Almeida e a Francine Viana ficaram mais experientes. Parabéns e todas as felicidades do mundo a eles.