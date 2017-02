MEC prorroga consulta pública do Enem

Devido à grande participação popular, o Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para a consulta pública do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terminaria nesta sexta-feira, dia 10. Com isso, os interessados terão até dia 17 de fevereiro para acessar o site e dar a sua opinião.

Até quinta-feira, dia 9, a consulta já recebeu mais de 400 mil sugestões. A prorrogação dará mais tempo para que as pessoas possam opinar sobre as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A consulta foi aberta no último dia 18 de janeiro.

As perguntas devem ser respondidas pela internet, na página da Consulta Pública. A primeira questão da pesquisa pergunta se a aplicação do Enem deve manter o formato atual, em dois dias, ou ser realizada em apenas um dia, com uma prova de até 100 questões, além da redação. Seriam, então, 5 horas e meia de duração.

A segunda questão complementa a anterior, trazendo que, caso o exame continue a ser aplicado em dois dias, os cidadãos devem opinar sobre os mais adequados — domingo e segunda-feira, que se tornariam feriado escolar, dois domingos consecutivos ou, como hoje, no sábado e no domingo.

Na terceira pergunta, pergunta-se a opinião sobre a aplicação do Enem por computador. Por fim, o participante tem a oportunidade de apresentar sugestões para o aprimoramento do exame em um texto com no máximo 300 caracteres. As sugestões fornecidas serão utilizadas para melhorar a aplicação do exame.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Nova Cachoeira/Academia Sebrae