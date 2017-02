Wadih Damous debate reforma trabalhista em Volta Redonda

Tamanho do texto »

Em evento realizado pela Frente Brasil Popular do Sul Fluminense, o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) debaterá, na nesta sexta-feira, dia 10, as 18h, “As propostas de alteração na CLT e os seus impactos na vida dos trabalhadores brasileiros”. O encontro, gratuito e aberto à população, será realizado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, situado na Av. Nossa Sra. da Conceição, 310, no bairro Conforto.

Eleito primeiro suplente da bancada federal do PT-RJ em 2014, Damous assumiu várias vezes o mandato ao longo dos últimos dois anos, tendo tido destacada atuação na luta contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. No início deste ano, assumiu definitivamente o mandato devido à eleição do deputado federal Fabiano Horta (PT-RJ) para a prefeitura de Maricá.

– Nós sabemos que é mais uma proposta de retirada de direitos dos trabalhadores que, agora, correm um risco de ter todas essas conquistas, desde Getúlio Vargas e da CLT, jogados na lata do lixo. Por isso, reforçamos o convite à todas as cidades da região Sul Fluminense para o debate – declarou o deputado Wadih Damous a respeito do projeto de reforma trabalhista do governo Temer.

Antes do debate, o deputado federal petistas terá um encontro com advogados e lideranças políticas da região.

QUEM É WADIH DAMOUS

Wadih Damous é advogado trabalhista. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) entre 2007 e 2012. No último período, presidiu a Comissão da Verdade do Rio e a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. É mestre em Direito Constitucional e do Estado pela PUC-Rio e graduado em Direito na Uerj.

Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Uerj e, como advogado, atuou e defendeu os trabalhadores, especialmente à frente dos sindicatos dos Metalúrgicos e dos Ferroviários.

Antes da OAB-RJ, também foi presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro em duas gestões, entre 2002-2006.

Em 2010, foi protagonista da Campanha pela Memória e pela Verdade, com foco na abertura dos arquivos da repressão. Ainda em sua gestão, criou a Comissão da Verdade da OAB, que reuniu elementos sobre o papel da Justiça Militar na ditadura.

Defende, no cotidiano, a urgência de reformas estruturais no sistema político e judicial e a a democratização da mídia e dos meios de comunicações. Além disso, Wadih é um defensor incansável de todos os direitos humanos, com atuação destacada no enfrentamento a quaisquer formas de opressão, em especial, as praticadas contra as mulheres e os jovens, em sua maioria negros e pobres que ousam protestar.

É autor do livro “Medidas Provisórias no Brasil: origem, evolução e novo regime constitucional”.

Fonte e foto: Divulgação