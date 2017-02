Trilhas e cachoeiras do Parque Nacional do Itatiaia atraem turistas

Diferentes tons de verde se misturam em uma paisagem imensuravelmente inesquecível. Esse é o visual do Mirante do Último Adeus, um dos pontos mais visitados do Parque Nacional do Itatiaia.

– É muito lindo. A natureza, a perfeição, as coisas que Deus criou. Essas águas cristalinas descendo por essas pedras, uma paz de espírito que nós sentimos. Nós não paramos de contemplar de tão lindo que é – disse a aposentada Solange Consuelo Dias.

O turista que escolhe visitar o parque durante o Carnaval é aquele que deseja fugir da agitação, não quer saber de tumulto. É quem prefere o contato com a natureza e o único barulho que quer ouvir é o som da cachoeira e dos pássaros.

– Aquele Véu de Noiva, a coisa mais linda do mundo. Fiquei encantada, tirei milhares de fotos. Espetacular, te traz aquela paz interior para você descansar a mente e sair da rotina – disse a empresária Rosália Ribeiro.

São cinco trilhas para conhecer, além de quatro quedas d’água. Com tantos atrativos, a expectativa é que o número de turistas seja quatro vezes maior durante o Carnaval. O coordenador do parque, Leonardo Cândido, espera mais de mil visitantes por dia.

– Todo Carnaval aumenta bastante o fluxo de visitantes. Nós preparamos um plantão para trabalhar nos quatro dias de Carnaval e também solicitamos apoio dos voluntários, que já são cadastrados no parque, amigos nossos. E convocamos eles para nos apoiar.

É possível ir de um ponto ao outro a pé, mas também dá para ir de carro. E quem preferir uma programação mais intensa, é só conhecer a parte alta do parque. Restam opções de escalada, rapel e camping. “É mais para o pessoal aventureiro, que quer nadar, ir para a montanha, fazer trilha, quer gastar energia. Os nossos funcionários não dão conta de tanta gente que vem”, disse Leonardo.

Fonte: G1

Fotos: Férias Brasil