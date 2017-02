O novo herói contra o Aedes aegypti

Ele é uma criança normal, que vive com a família, vai à escola e brinca. Mas quando o alarme do seu relógio toca, o garoto veste uma capa e se transforma em um super-herói que tem a missão de derrotar um vilão pequeno no tamanho, e muito grande no perigo: o Aedes aegypti.

Criado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o personagem Dezinho chega como a grande novidade da campanha de 2017 contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ideia é mobilizar as crianças para que elas sejam os grandes protagonistas do combate às três doenças.

– A criança tem um grande poder de convencimento. E o Dezinho foi concebido justamente como uma forma de lembrar aos pais, mães, avós, vizinhos que basta separar dez minutos por semana para promover uma limpa nos focos de água parada dentro de casa e cada um fazer sua parte contra a dengue, zika e chikungunya – explica o secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr., lembrando que mais de 80% dos criadouros do Aedes são detectados em imóveis residenciais.

O herói ganhou vida pelo traço do ilustrador e designer Luciano Freitas, da equipe da SES, e o objetivo é que possa ser utilizado por todas as prefeituras e outros órgãos que queiram promover o engajamento em ações de vigilância em Saúde. Materiais para imprimir – como panfletos e um jogo dos 10 erros interativo – e adesivos “Morador Nota 10” para serem colados nas residências durante visitas dos agentes da Vigilância estão disponíveis com licença Creative Commons (sem limitações de direitos autorais) no site da campanha.

– Até mesmo por conta da crise financeira, decidimos neste ano por uma campanha criativa e colaborativa, utilizando a internet e o celular como principais meios de comunicação. A grande mensagem é: todo mundo pode se transformar no Dezinho – detalha o secretário Luiz Antônio.

Além do material disponível no site, também estão livres para download tirinhas em quadrinhos com as aventuras do Dezinho e sua família, GIFs animadas e vídeos, para postar nas redes sociais e compartilhar pelo Whatsapp. Tudo com dicas de como combater o mosquito no dia a dia. Um boneco de espuma representando o personagem também vai percorrer os municípios do Estado nas ações de prevenção à dengue, zika e chikungunya.

Agenda do Dezinho começa com a estreia ‘ao vivo’ do Dezinho será nesta sexta-feira, dia 10, na Cidade do Samba, às 12h, com a presença de Neguinho da Beija-Flor – que fez um samba especialmente para o Dezinho – e da bateria da Azul-e-Branca de Nilópolis, além do secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.

Já no sábado, dia 11, o personagem participa da inauguração da reforma da UPA da Maré e de um grande mutirão de limpeza e eliminação de possíveis focos do Aedes aegypti na Praia do Rosa, Ilha do Governador, em parceria com crianças de projetos sociais da região.

Nas próximas semanas, os compromissos do Dezinho ainda incluem visitas a colégios estaduais, numa parceria da SES com a Secretaria de Estado de Educação, além de diferentes instituições e diversas regiões do Rio e demais municípios do estado.

De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES, no período de 1º de janeiro à 1º de fevereiro, foram notificados 901 casos suspeitos de dengue, 47 casos de zika e um caso de chikungunya. As notificações foram compiladas a partir dos dados inseridos no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) pelos municípios de todo o estado.

Saiba mais sobre como combater o mosquito e informe-se sobre as doenças que ele transmite no site da campanha.

Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa

Fonte: Assessoria de Imprensa (Governo do estado do RJ)