Ministério da Transparência cria ferramenta de controle social

No intuito de apoiar a gestão municipal e estimular o exercício do controle social, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) desenvolveu o Painel Municípios. A ferramenta permite pesquisar, examinar e comparar indicadores de fiscalização, transparência pública, ouvidoria e punições em cada um dos 5.561 municípios do país.

O site foi lançado oficialmente na última quinta-feira, dia 2, durante um anúncio do ministro Torquato Jardim sobre a realização do Encontro Município Transparente. O evento, realizado dia 6 em todos os estados, buscou orientar agentes públicos e a sociedade civil para melhorias na aplicação dos recursos federais, além de capacitação sobre como interpretar e utilizar os dados fornecidos pelo Painel.

Fonte: Hilton Ferreira Gonçalves/Divulgação

Foto: Cidadão Brasileiro