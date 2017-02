Pais separados e a educação dos filhos

A Psicóloga Clínica e Hospitalar especializada em saúde masculina, Carla Ribeiro, comenta a importância do papel do pai na criação dos filhos, principalmente em casos de guarda compartilhada. Nesse volta às aulas, as obrigações dos pais com as crianças aumentam, principalmente entre aqueles que estão separados e precisam de uma maior organização para compartilharem as tarefas diárias do filho.

O nome disso é guarda compartilhada e é possível desde a implementação da Lei nº: 11.698/08, em vigor desde 15 de agosto do mesmo ano. Nesses casos, segundo Carla, as obrigações tanto da mãe, quanto do pai, tem o mesmo peso na formação emocional da criança, e quando há um desequilíbrio, pode afetá-la fortemente.

Carla diz ainda que a guarda compartilhada veio mostrar que o pai não quer ser só provedor, mas também quer cuidar, ser presente na vida da criança, no desenvolvimento cognitivo, social e educacional, sendo ambos provedores para seus filhos. De acordo com ela, na lei da guarda compartilhada, deve-se prevalecer o bem da criança independente do conflito do casal, mesmo que educar um filho requer muita atenção e responsabilidade, que se intensifica em um filho de pais separados.

Ainda segundo ela, a separação dos pais não é um problema em si para a criança, mesmo que de início sinta falta do formato de família que via anteriormente, com ambos os pais no convívio dela, algo natural.

