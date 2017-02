Safra de grãos deve alcançar recorde histórico

A produção de grãos para a safra 2016/2017 está estimada em mais de 219 milhões de toneladas, com um aumento de 17,4% frente à safra anterior, segundo previsão exposta no 5º Levantamento da safra 2016/2017, divulgado nesta quinta-feira dia 9 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A estimativa positiva se deve à produtividade média das culturas, em recuperação da influência negativa das condições climáticas da safra passada. A área total também tem números positivos, com perspectivas de ampliação em 2,1% ou 1,2 milhão de hectares em comparação à safra anterior.

Para a soja, a projeção é de crescimento de 10,6% na produção, com aumento aproximado de 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior e ampliação de 1,6% na área. Pela primeira vez, a Conab apresenta estimativa desagregada de produção de arroz cultivado nos sistemas sequeiro e irrigado, além dos números da expansão da irrigação no Brasil e sua importância na safra de grãos, com informações da Agência Nacional de Águas (ANA). O feijão, a primeira safra deve obter 1,4 milhão de toneladas, resultado 36,7% superior à safra passada. O maior cultivo de soja é o que ocasionou a redução nas áreas do algodão e do arroz, o que não ocorreu com as demais culturas de primeira safra.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Conab)