Coreógrafo resendense estreia no Império da Tijuca

Tamanho do texto »

Natural de Resende, e há nove anos no Carnaval carioca, o coreógrafo Arthur Rozas marcará sua estreia no desfile 2017 do Império da Tijuca, que levará o enredo “O Último dos Profetas”, através de uma parceria com o carnavalesco Júnior Pernambucano.

– Logo após o término do Carnaval 2016, eu e o Júnior tivemos um primeiro contato e o interesse em trabalharmos juntos foi surgindo naturalmente. Em setembro, nossa parceria se estabeleceu e, desde então, já trabalho incansavelmente coreografando três alegorias que ele me propôs – detalhou Arthur, que é formado em Artes Cênicas e pós-graduando em Dança.

O profissional, que já comandou a comissão de frente da co-irmã Tradição e integrou tantas outras, entre elas, Beija-Flor de Nilópolis, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e Porto da Pedra, comemora a oportunidade de trabalhar ao lado de Pernambucano – que está completando 20 anos de carreira.

– Júnior é um carnavalesco ótimo, ouve as ideias, respeita, opina e tudo flui muito bem. No barracão, o clima está excelente, todos torcem pelo nosso sucesso e os componentes estão muito focados e dedicados. Está sendo realmente uma delícia fazer esse trabalho. Inicialmente, peguei a intenção do que o Júnior queria representar com cada carro que está sob minha responsabilidade, porque não pode ser a dança pela dança, e sim, uma construção que potencialize a representação e apresentação de determinada alegoria. Cada uma delas está com um trabalho específico, com personagens numa mistura de dança e teatro. Será um grande Carnaval – aposta Arthur.

O Império da Tijuca será a quarta escola a desfilar na Série A , dia 24, na Sexta-feira de Carnaval.

Fotos: Arquivo/Reprodução do Facebook

Fonte: Carnavalesco