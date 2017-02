Calendário para saque do FGTS deverá ser divulgado este mês

Está previsto ainda para este mês a divulgação do calendário de saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, lembra que é preciso cuidado para não colocar em risco a reserva financeira construída após meses ou anos de trabalho.

Vale ressaltar algumas orientações para quem está em situação de inadimplência, de equilíbrio financeiro e para quem já tem o hábito de investir: Em situação de inadimplência, caso o valor a ser resgatado seja suficiente para quitar alguma dívida em atraso por completo, é interessante agir dessa forma ou procurar uma forma de negociação, mas de uma forma ou de outra, o principal a ser feito nessa situação delicada é se educar financeiramente.

Em situação equilibrada ou de investidor, é recomendado ter um objetivo estabelecido para o uso dessa renda extra, já que na ausência de uma meta, o valor pode acabar sendo utilizado no consumo de supérfluas e de pouca importância, ao invés de contribuir de fato para a conquista de uma realização.

Tanto na situação de equilibrado ou de investidor, é orientável fazer o saque das contas inativas assim que possível e aplicar o valor em investimentos como poupança, CDB ou tesouro direto, entre outras, que rendam mais do que o FGTS. A modalidade escolhida precisa corresponder ao prazo e necessidades do contribuinte, com vista à possibilidade de resgatá-lo no momento desejado sem haver perda de rendimentos.

Fonte: DSOP Educação Financeira

Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas