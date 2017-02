Vendas podem aumentar no comércio junto à carnaval

Animado com o aquecimento do movimento nas lojas especializadas em produtos para o Carnaval, principalmente pelo grande número de foliões dos blocos de rua que não exigem fantasias padronizadas, a expectativa do comércio carioca é de um incremento de 1% nas vendas até o fim do carnaval em relação ao ano passado. Pelo menos é o que mostra a pesquisa do Centro de Estudos da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio), que ouviu 400 lojistas da Cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 7 de fevereiro, para essa análise.

Segundo os lojistas, adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, entre outros, são os produtos que deverão ser mais vendidos. Os clientes devem utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, dinheiro, cartão de débito, cheque e crediário. Aldo Gonçalves, presidente da CDL Rio, disse que esse consumo de produtos para o carnaval deve contribuir para o total das vendas do mês de fevereiro. Outro aspecto apontado por ele é que sempre que o carnaval cai no final de fevereiro beneficia o comércio.

A pesquisa mostra também que os lojistas estão apostando na promoção, pagamento facilitado, descontos e kit promocionais como forma de estimulo as vendas. As lojas do Centro e da Zona Sul deverão distribuir mais do que as da Zona Norte e Oeste.

Fonte: Assessoria de Imprensa (CDL Rio)

Foto: O Dia