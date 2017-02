Cenário mais positivo para a indústria em 2017

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria dos estados ficou no azul e a indústria passou a dar sinais de que está cada vez mais próximo de uma recuperação. A pesquisa regional, que faz uma radiografia da indústria brasileira, mostrou que de 14 locais pesquisados, 10 apresentaram aumento na produção frente a novembro. Com esse desempenho, a produção industrial no Brasil avançou 2,3% no período.

Entre os economistas que fazem previsões para os diversos setores da economia, os números do IBGE reforçam a ideia de um cenário mais positivo para este ano, com a possibilidade de crescimento ainda de 1%. Para o trabalhador do setor, esses números podem significar um retorno das contratações.

O estado com o melhor desempenho nessa pesquisa foi o Ceará, com alta de 12,4%, seguido do Rio Grande do Sul, com 6,3%, Espírito Santo, 5,1% e Santa Catarina, 3,6% de aumento.

Fonte: Portal Brasil

Foto: A Razão