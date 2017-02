Último dia para matrículas no Sisu

As matrículas para os selecionados na chamada regular da primeira edição do ano do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terminam nesta quarta-feira, dia 8. Os candidatos devem se atentar ao cronograma de procedimentos estabelecidos pelas instituições, já que não haverá outra chamada para os selecionados na primeira opção de curso de graduação. Dia 16 serão convocados aqueles que integram a lista de espera, que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular, além dos candidatos selecionados na segunda opção. Para integrar a lista de espera, o participante deve manifestar interesse até o próximo dia 10.

Ao todo, são ofertadas 238.397 vagas em cerca de 6,4 mil cursos de 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. Mais informações disponíveis na página do Sisu na internet.

Fonte: Portal Brasil