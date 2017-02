CBF realiza seleção de atletas para futebol feminino em Resende

Tamanho do texto »

Jovens de Resende e de toda a região do Vale do Paraíba estão prestes à vivenciar uma grande experiência nesta sexta-feira, dia 10, com o projeto CBF Social, com programação de três dias, repleta de ações para crianças e adolescentes, iniciativas sociais, workshops para profissionais de educação física da região, com destaque ainda para as seletivas de futebol feminino.

A primeira atração da agenda será o Seminário Workshop CBF Social, no auditório da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), com início às 9h. A apresentação contará com palestra do gerente de Desenvolvimento Técnico, Responsabilidade Social e Sustentabilidade da CBF, Diogo Netto, sobre o futebol na infância e na adolescência.

Na parte da tarde, às 15h, será dedicada a treinamento dos instrutores e profissionais envolvidos nas ações. Já a noite será comandada pelo técnico da Seleção Feminina Sub-20, Doriva Bueno. Às 19h30, o professor faz uma palestra abordando temas voltados à prática esportiva entre as mulheres, cujo interesse vem se ampliando nos últimos tempos.

As seletivas de futebol feminino começam no sábado, dia 11. Logo cedo, às 9h, as atletas inscritas, com idades para as categorias Sub-17 e Sub-20, terão a oportunidade de mostrar talento ao treinador da Seleção. Na parte da tarde, às 14h, entram em campo as candidatas à categoria Sub-15.

As melhores dos três grupos serão selecionadas para uma continuidade da seletiva no domingo, dia 12, marcada para às 8h. Todas as seletiva serão realizadas no Estádio do Trabalhador, operado pela Prefeitura de Resende.

Para participar da seletiva é necessário fazer a inscrição no site Workshop CBF Social ou Seletiva de futebol feminino, levar identidade, atestado médico e material de treino (roupas, calçado adequado e demais itens básicos).

Ainda no domingo, 10h30, também no Estádio do Trabalhador, haverá o Festival de Futebol do CBF Social para crianças entre 9 e 13 anos. O grupo será formado por integrantes de escolinhas de futebol e projetos sociais da região. As atividades seguem a já conhecida metodologia do projeto, que passa lições não só esportivas, mas também de cidadania aos jovens.

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)

Foto: Arquivo/PMR